Espero más de 20 años para conocer a Tom Welling

La presentadora Massiel Mas tuvo que esperar más de 20 años para poder cumplir uno de sus sueños y lo hizo en el Comic Con 2024, que tuvo lugar este fin de semana.

Mas cumplió su anhelo de conocer en persona a Tom Welling, actor principal de la serie Smallville.

En su cuenta de Instagram, la famosa compartió fotos con Wwlling y Erica Durance.

"Tuve que esperar más de 20 años para éste momento y valió 1000% la pena!. Hoy conocí a mi personaje favorito, de mi serie favorita de siempre Smallville @tomwelling you're awesome! thank you for your time and the laughs", señaló Mas junto a la publicación.

Además, destacó lo hermosa que es Durance. Durante su participación en el Comic Con 2024, en Panamá, los actores ofrecieron un conversatorio con sus seguidores, compartieron anécdotas sobre Smallville y hablaron de sus proyectos personales.

