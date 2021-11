Espíritus oscuros: el terror para revelar problemas sociales

Cuando varios profesionales apasionados trabajan en un mismo proyecto, en ocasiones, los acuerdos pueden resultar un desafío, sin embargo, para el desarrollo de Espíritus oscuros (Antlers), los artistas ofrecieron su experiencia y respeto para lograr una verdadera cinta de horror que cumpliera con las expectativas de todos.

Scott Cooper, el director de la nueva película de Searchlight Pictures, que está en los cines desde el 28 de octubre, contó que el equipo que le acompañó realmente sabe el trabajo de alguien que escribe, dirige y produce todas sus películas, como él; por lo que ofrecieron su vasta experiencia como caballeros que han hecho muchas más películas.

Publicidad

Cooper se refirió especialmente al mexicano Guillermo del Toro, ganador del premio Oscar por La forma del agua; quien se desempeñó como productor del film.

"Son muy generosos con su tiempo y sus ideas (los directores de cine que trabajaron con él como productores). Y no habría hecho esta película en particular. No es para Guillermo del Toro, porque es el creador de criaturas más importante que tenemos y todas sus películas tienen mucha empatía y humor travieso, que a veces carecen mis películas. Así que fue bueno contar con la presencia de Guillermo, pero al final todos estos productores y directores saben que alguien con una visión muy fuerte se asegurará de que se presente su visión", dijo Cooper durante una entrevista virtual con este medio.

PUEDES VER: Paulina Rubio afianza su reinado con el sencillo ‘Yo soy’

De hecho, Cooper confesó que "nadie conoce este género, y por supuesto a las criaturas, mejor que Guillermo. Posee un conocimiento casi enciclopédico del mundo de los monstruos y sabe cómo podemos hacer algo realmente único. Yo no hubiese hecho la película sin él, porque sabe mucho más sobre este mundo que yo”.

Espíritus oscuros se ubica en un aislado pueblo de Oregón, donde una maestra de escuela secundaria (Keri Russell) y su hermano (Jesse Plemons), el sheriff del pueblo, se involucran con un enigmático alumno de ella (Jeremy T. Thomas) cuyos oscuros secretos conducen a aterradores encuentros con una legendaria criatura ancestral.

Se trata de Wendigo (también escrito Windigo y Wetiko), que es generalmente conocido como una criatura mitológica o espíritu maligno parecido a un ciervo en la mitología de los pueblos algonquinos de los bosques norteños de Nueva Escocia, la costa oriental de Canadá y la región canadiense de los Grandes Lagos. El Wendigo está generalmente aceptado como una criatura destructiva y antropófaga asociada con el invierno, el frío y el hambre, y está presente en el sistema tradicional de creencias de muchos pueblos de lenguas algonquinas, que incluyen a los ojibwa, los saulteaux, los cri, los naspapi y los innu.

La trama de Espíritus oscuros es el vehículo para revelar problemas sociales y fracturas familiares, de acuerdo con su director.

LEE TAMBIÉN: SOLTARON sus plenas, ‘El Tachi’ celebra SU REGRESO

Trabajar con niños para el horror

Cooper también conversó sobre el reto que representó trabajar con niños para una película de horror, porque el protagonista es Jeremy T. Thomas, de 12 años, quien fue elegido entre 900 niños.

"Fue increíblemente desafiante trabajar con niños actores. He trabajado con niños actores, casi todas mis películas, excepto mi segunda película (Out of the Furnace), y la clave es hacer sentir realmente al actor cómodo y seguro. Quería que se sintiera cómodo (Jeremy), porque a menudo estaba en un ático muy oscuro o en una mina oscura, lidiando con temas muy difíciles que desafían incluso a los artistas veteranos. Se esforzó mucho para sentirse cómodo al darse cuenta de que esto era todo: creer que nada de esto es real.

Cooper fue consultado además por los componentes que considera deben tener las películas de terror. El director respondió que las películas de terror son para la gente que está más interesada en los horrores que viven en su interior, pero no quieren enfrentar directamente.

"Quieren enfrentarse a ellos en la oscuridad y los confines del teatro rodeados de extraños. Creo que las películas de terror solo deberían verse en el gran cine, y no en casa, porque estás experimentando estos miedos y ansiedades con gente que no conoces, y es una manera cómoda de escapar, porque piensas que lo que estás viendo en la pantalla posiblemente nunca te suceda, y ahora estás lidiando con el tipo de temas que tratamos, que son realmente aterradores; ciertamente también podrían suceder. Ahí es donde se aterroriza", concluyó.