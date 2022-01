Estefana tocó la campana

La artista panameña Estefana, cuyo nombre de pila es Stephany Ruiz, está que brinda de un pie, pues tocó la campana, tras culminar sus 16 quimioterapias contra el cáncer de mama, que padece desde hace más de cinco meses.

"Hoy toqué la campana, cuando empecé quimios sentía este día tan lejos, no tenía ni idea de todo lo que me esperaba, no tenía idea que al quedarme sin nada, encontré todo", dijo la cantante residente en México.

Por otro lado, agradeció por todos las personas que han estado pendiente de su salud durante estos meses.

“Gracias por tanto amor, gracias a las personas que todos los días me tomaron la mano y no me soltaron ni un solo día, a mi familia panameña y mexicana (ustedes saben quienes son), a mi hija por tu amor y tu paciencia, por decirme que no me pusiera pelucas, que me veía más guapa pelona”, expresó Ruiz.

Comentó que aunque falta mucho camino por recorrer, ella se mantiene positiva y libre de esta enfermedad.

“Siento tanto amor que casi no siento efectos secundarios. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, todavía nos queda un camino que recorrer donde vendrán nuevos retos, pero hoy me siento libre de cáncer”, sentenció Estefana.