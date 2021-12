Estefana: 'Solo me queda agradecer por lo que pensé que no existía'

La cantante panameña Estefana, cuyo nombre de pila es Stephany Ruiz, dijo que el año que se va hoy, sin duda será inolvidable para ella, por todas aquellas lecciones que le dejó.

Y es que este 2021, Estefana comenzó una de las luchas más difíciles de su vida, la batalla contra el cáncer de mama. Ella ha documentado su proceso y hablado del tema en sus redes para crear conciencia en las mujeres.

"2021 El año que jamás olvidaré, el año en el que perdí demasiado, salud, trabajo, pasando por personas que pensé que eran mi familia", manifestó la panameña, quien reside en México, junto un corto video que resume su 2021.

Ruiz agradeció por lo que está, por lo que se fue en este año, donde ganó muchas cosas valiosas.

"El universo básicamente me escupió en la cara, pero gané cosas taaaaan tan valiosas, gané amor de verdad, solo me queda agradecer por todo lo que pensé que no existía, por lo qué pensé que no era importante", sentenció la artista y ganadora del Proyecto Estrella 2004.

Por último, dijo que ha experimentado el conocido refrán “no hay mal que por bien no venga”.

"Experimenté en carne viva lo siguiente: familia es familia, no hay mal que por bien no venga, Dios aprieta pero no ahorca, donde hubo fuego cenizas quedan, no hay mal que dure cien años, quien tiene boca se equivoca", señaló, Estefana.