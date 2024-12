Eugenio recula y se disculpa tras criticar actuación de Selena

El actor mexicano Eugenio Derbez se rectractó de sus duros comentarios sobre la actuación de Selena Gomez en la película musical de Netflix Emilia Pérez.

Durante una reciente aparición en el podcast Hablando de Cine, el actor y comediante mexicano criticó el intento de Gomez de hablar español en la película, calificando su trabajo de “indefendible”.

En esa cinta Selena interpreta a Jessi del Monte en la película dirigida por Jacques Audiard, habla español en la cinta pero no domina con fluidez el idioma.

“Selena es indefendible”, dijo Derbez en un clip del podcast publicado en TikTok. “Yo estaba allí [viendo la película] con gente, y cada vez que venía una escena [con ella], nos volteábamos a ver como a decir, ‘Wow, ¿qué es esto?’”

El famoso no estuvo de acuerdo con la presentadora de Hablando de Cine Gaby Meza, quien sugirió que Gomez tuvo dificultades para agregar matices a su actuación porque el español no es su primer idioma y no entendía completamente lo que estaba diciendo.

Gomez respondió a las críticas en la sección de comentarios del post de TikTok. “Entiendo de dónde vienes. Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron”, escribió la actriz de Only Murders in the Building. “Eso no quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

La artista nominada al Grammy abordó directamente los comentarios de Derbez: “Además, nunca digas que mis fans son el problema por, como dices, defenderme”.

Como era de esperarse, le cayó una lluvia de críticas de los fans de Selena, por lo que tuvo que disculparse.

“Realmente me disculpo por mis comentarios imprudentes — son indefendibles y van en contra de todo lo que represento”, escribió Derbez. “Como latinos, siempre deberíamos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Estuve equivocado, y admiro profundamente tu carrera y tu corazón bondadoso”, indicó.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio