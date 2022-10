Ex mánager de Juanga dice que sigue vivo y engañó a todos

Nuevamente el ex manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, sostuvo y defendió la versión de que ‘El Divo de Juárez’ está vivo y esperando el momento exacto para reaparecer, pues de acuerdo con el que fuera empleado del intérprete, lo visto en 2016 sólo fue un montaje de su muerte.

Joaquín citó a medios de comunicación a una rueda de prensa en la que atacó a reporteros, argumentando que a la fecha no cuentan con las pruebas suficientes para comprobar sus dichos por falta de investigación. Además, señaló que no existen videos ni fotografías de Alberto, mejor conocido como Juan Gabriel, porque con ello le daría gusto a los medios de comunicación.

Frente a todos y tras un enfrentamiento acalorado que tuvo con algunos representantes de programas de revista y espectáculos, reiteró que El Divo está vivo y toda la documentación que comprueba la versión oficial de su deceso es apócrifa.

En relación a lo declarado con anterioridad sobre la relación entre Juan Gabriel y el presidente Andrés Manuel López Obrador, Joaquín dijo que a la fecha el mandatario no lo ha llamado a reaparecer.

“Ustedes van a verlo a él el día que el presidente lo llame, se lo estoy pidiendo al presidente, el día que lo llame lo van a ver todos ustedes”, contó.

Según Iván, hijo y heredero de Juan Gabriel, le preguntó a Joaquín cuánto dinero ha gastado en Juan Alberto para pagárselo, no obstante, el divo dio la instrucción de no entregar ningún tipo de comprobante de gastos para cuidar su ubicación, pues no desea la conozca su hijo.

Se destaca que lo único de lo que es consciente es que se encuentra en el estado de Morelos.

Para finalizar aseguró que el primer plan de reaparición pactado para el 17 de abril de 2017 se canceló tras recibir súplicas de Iván para no hacerlo, ya que eso significaría su ingreso a la cárcel.

