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ExMiss Universo Colombia: “Si los hombres me queman, yo los quemo primero”

Sin llegar a dar nombres, la también “influencer” reveló que, al enterarse de la infidelidad de una de sus anteriores parejas, se empezó a cuestionar acerca de la “exclusividad pactada”.

 

Por: Redacción / Web -

Laura Barjum, ex Miss Universo Colombia en 2017, fue invitada a un espacio para mujeres y afirmó que no cree en la monogamía, porque todos los hombre queman y antes que se lo hagan, ello se los hace primero.  

Sin llegar a dar nombres, la también “influencer” reveló que, al enterarse de la infidelidad de una de sus anteriores parejas, se empezó a cuestionar acerca de la “exclusividad pactada”.

“A mí todos mis exnovios me han puesto el cuerno. Yo no creo en la monogamia. Todas esas veces anteriores, en mis relaciones a mí me dieron muchas ganas de poner el cuerno. No una, sino varias veces”, declaró.

Barjum dejó clara su posición ante un eventual noviazgo: “No un poliamor, pero sí una relación con acuerdos hablados. (…) Yo no me quiero enterar de lo que hagas. No me cuentes. ¿Quieres que yo te cuente? Lo dejo a tu discreción. Pero no me cuentes a mí. Y yo no te cuento”, contó en el programa.

La creadora de contenido y modelo, de 31 años, dijo que su prioridad al entablar una relación será el bienestar emocional y la comunicación sobre lo que genera incomodidad con su pareja, pues de esta manera podría evitar nuevas desilusiones.

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