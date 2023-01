Ezra Miller es declarado culpable de robo; solo pagará una multa

El actor estadounidense Ezra Miller fue declarado culpable de allanamiento de morada en un caso de robo, después de que aceptara un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a la cárcel.

El actor de "Fantastic Beasts" compareció en un juzgado de Bennington, en el estado de Vermont (EE.UU.), en el que se le retiraron dos cargos de delito grave con la condición de que no viole la libertad condicional de un año que le fue otorgada, informaron medio locales.



En 2022 Miller fue acusado de haber entrado en casa de uno de sus vecinos en Stamford (Vermont), cuando este se encontraba fuera, y de haber robado algunas botellas de alcohol.



La denuncia de allanamiento de morada llegó después de que la Policía revisara las cámaras de seguridad y mantuviera contacto con testigos del suceso y apuntaran a Miller como responsable, aunque este se declaró inocente en octubre pasado.



Ahora, tras aceptar el acuerdo de culpabilidad, el actor tendrá que pagar una multa de 500 dólares y afrontar un año de libertad condicional.



Además, tendrá que cumplir con 41 requisitos, como no beber y someterse a pruebas de drogas aleatoria y a un tratamiento de salud mental.



En agosto de 2022, Miller pidió disculpas públicas por su comportamiento en los últimos meses y reconoció tener complejos problemas de salud.



También confesó que acababa de comenzar un tratamiento continuo para mejorar su condición mental.



Anterior a dicha declaración el intérprete del superhéroe The Flash en el universo de DC Cómics, se había visto envuelto en un acumulado denuncias de abusos y maltrato.



El actor que se dio a conocer por películas independientes como "We Need to Talk About Kevin" saltó a los titulares por causas ajenas a su trabajo, por primera vez en abril de 2020, cuando se difundió un video en el que se le veía agarrando del cuello y tirando al suelo a una admiradora que se acercó a bailar con él en un bar en Reikiavik.



La madre de una menor de edad lo acusó de manipular y retener a su hija en su casa y otra mujer de Massachusets señaló al actor de haber actuado de manera inapropiada con su hijo de 12 años.



Todas estas denuncias han supuesto un problema para Warner, que tiene pendiente de estreno, en principio para el 23 de junio de 2023, la película "The Flash", protagonizada por Miller.

