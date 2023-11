Famosos preguntan ¿qué más tiene que pasar para que gobierno actúe?

Un fotógrafo que perdió el ojo, personas con heridas de perforaciones en su anatomía y tres muertos, dos de ellas docentes, ha sido el saldo de las manifestaciones en contra del contrato minero, y el gobierno sigue dándole largas al asunto.

El asesinato de las dos personas en Chame ha llevado al pueblo a preguntarse ¿qué más tiene que pasar? para que el gobierno actúe.

Los famosos del patio repudiaron el hecho de sangre y pidieron se haga justicia para quienes luchaban por su patria.

Ludwik Tapia

Para el presentador la noche del martes no era para dar condolencias, sino para reacciona, hacer justicia y buscar soluciones.

“Hoy no es una noche para dar condolencias, es una noche para reaccionar, porque no hay manera de traer a esos panameños devuelta, y no hay manera de mitigar el dolor de esas familias y devolverles la vida a sus seres querido... ES UNA NOCHE PARA HACER JUSTICIA! Una noche para buscar soluciones y, de paso, hacer valer todo el peso de la ley contra ese asesino que mató a sangre fría y a la visita de todos... Al gobierno, no pueden manejar este país a control remoto, den la cara, llamen a los involucrados, a aquellos valientes que están dando la cara por este país en las calles”.

Karen Chalmers

Ayer, antes del hecho de sangre, expresaba que se sentía como en el Viejo Oeste, horas más tarde la desgracia llegó.

"Señores que supuestamente nos gobiernan, ¿cuántas muertes más necesitan para hacer su trabajo? Lamentablemente hay grupos que esto era lo que querían y necesitaban para justificar sus acciones! Mártires!!! No les den más razones para colarse en el escenario político! Aquí nadie quiere vivir como en Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia! HAGAN SU TRABAJO", exclamó la presentadora de Tu Mañana.

Robinho

La indignación de Robinho por el trato que le dieron al adulto mayor que asesinó a dos personas en Chame, la comparten muchos panameños, expresando que para unos sí hay privilegios y para otros no.

El coraje aumentó la mañana de ayer cuando circuló en redes que al hombre de 77 años lo tenían sin esposas y estaba tranquilo tomando café, como Pedro por su casa. “Ahorita mismo él está hospedado en el hotel subestación policial by Hilton... le soltaron las esposas, porque el señor que asesinó a dos educadores, no representa un peligro...”, expresó el artista urbano

