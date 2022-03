Farruko le rinde un homenaje a Nando Boom e interpreta una plena

El cantante Farrujo vuelve a dar que hablar, pero esta vez por hacerle un pequeño homenaje a Nando Boom e interpretar su tema "Enfermo de amor".

Farruko le cantaba al "amor" con los temas "My Lova"y "Obsesionado", pero en medio de estas dos canciones decidió cantar la popular frase del tema de Nando Boom "Estoy enfermo de amor", tema representativo del reggae en español.

"Y cuando estamos enfermos de amor, que necesitamos sanar esas heridas; no sabemos a donde correr y nos aferramos de nuevo a esa persona y ese es el pensamiento que le entra algunas veces a algunas personas que cometen violencia doméstica, piensan que tienen que vivir a aferrados a esas personas y no soltarlas, se obsesionan", expresó el artista.

"Se me había olvidado cantarle al amor por que la gente como q no le había llamado la atención. Pero me encanta cantar canciones así con el corazón se siente es magia en vivo #mylova" dijo Farruko.

A muchos les gustó estas expresiones del famoso y le dieron las gracias por recordar una letra de un gran artista panameño.