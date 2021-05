Flex asegura que no suena en Panamá

"Yo no sueno en Panamá, yo no soy artista de Panamá, o sea, soy nacional, pero no sueno en Panamá”, esta fue la declaración que dio Flex en una entrevista con Channel Music, después de que le preguntaran si estaba contento artísticamente solo de sonar en su país, trayendo a colación una afirmación de El Chombo, de que los artistas nacionales se conforman con sonar solo en Panamá.

En la entrevista, que se realizó en marzo, Flex invitó a Cruzado a monitorear los ranking de las radios panameñas y buscar si aparece su nombre. “No soy de los artistas tendencias aquí en Panamá, la música que se escucha en Panamá es muy calle, es muy gueto, es muy nacional, al punto de que lo que yo hago es demasiado internacional para que suene en la radio... yo todo lo que hago es para afuera, internacional... no sueno en radios locales, te puedo mencionar una o dos radios que pueden que toque alguna canción”, detalló.

Estas declaraciones, que aunque son de hace dos meses, desataron la polémica ahora en redes, saliendo al paso productores, artistas y DJ, en contra y otros a favor del chitreano. Algunos producotres expresaron que Flex está equivocado, y tiene que aceptar que la música en Panamá ya evolucionó.

En la entrevista le fue preguntado a Flex por qué se ha mantenido en la línea del reggae romántico, y explicó que “cuando nosotros intuimos un estilo musical muy propio, hay que defenderlo a capa y espada, porque hoy día la mayoría de las nuevas generaciones no tiene intuido un estilo musical propio, una marca, simple y llanamente viven de la tendencia, ‘si sale trap, grabo trap, si sale hip hop, grabo hip hop, si sale merengue, grabo merengue’... hoy día los urbanos no tienen intuido un género que ellos estén cargando en realidad, que es lo que está pasando con el tema del reguetón... pero yo me he mantenido en mi estilo porque yo defiendo el romantic style, yo defiendo la música romántica urbana, porque, uno, es lo que me gusta; dos, es lo que el fanático espera de Nigga”, afirmó.