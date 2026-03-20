Show - 20/3/26 - 04:40 PM

Freddy de Betty la Fea y Aida Bossa dictarán cátedra gratuita en Panamá

Es una oportunidad de oro para actores, estudiantes de teatro y cualquier curioso que quiera aprender de los que sí saben. Los panameños podrán recibir formación de alto nivel sin soltar un solo centavo.

 

Por: Redacción / Web -

¡Atención, Panamá! El talento colombiano se toma la Ciudad de las Artes con dos grandes artistas que le han robado el corazón a muchos con sus actuaciones. 

El próximo miércoles 25 de marzo, el Teatro Áurea "Baby" Torrijos a las 5 p.m., se convertirá en el epicentro de la actuación con dos pesos pesados de la pantalla chica latinoamericana: Julio César Herrera y Aida Bossa.

Julio César Herrera: El eterno "Freddy Stewart" de Yo soy Betty, la fea. El actor traerá su taller "Juego y Resistencia", donde enseñará sobre la presencia escénica y cómo conectar con el cuerpo para no morir en el intento sobre las tablas.

Aida Bossa: La reconocida actriz de Déjala Morir y El Man es Germán pondrá a todos a vibrar con su taller "Mi Voz Origen", enfocado en liberar el poder de la voz mezclando emoción y técnica.

Esta iniciativa del Ministerio de Cultura y la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá (ASDAP)Comisión de Formación de ASDAP busca meterle el hombro al talento local, democratizando el acceso a entrenamientos que usualmente cuestan un ojo de la cara.

 Es una oportunidad de oro para actores, estudiantes de teatro y cualquier curioso que quiera aprender de los que sí saben. Los panameños podrán recibir formación de alto nivel sin soltar un solo centavo.

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Con esto, Panamá sigue posicionándose como un punto de encuentro para el arte regional.

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