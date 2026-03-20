Freddy de Betty la Fea y Aida Bossa dictarán cátedra gratuita en Panamá

¡Atención, Panamá! El talento colombiano se toma la Ciudad de las Artes con dos grandes artistas que le han robado el corazón a muchos con sus actuaciones.

El próximo miércoles 25 de marzo, el Teatro Áurea "Baby" Torrijos a las 5 p.m., se convertirá en el epicentro de la actuación con dos pesos pesados de la pantalla chica latinoamericana: Julio César Herrera y Aida Bossa.

Julio César Herrera: El eterno "Freddy Stewart" de Yo soy Betty, la fea. El actor traerá su taller "Juego y Resistencia", donde enseñará sobre la presencia escénica y cómo conectar con el cuerpo para no morir en el intento sobre las tablas.

Aida Bossa: La reconocida actriz de Déjala Morir y El Man es Germán pondrá a todos a vibrar con su taller "Mi Voz Origen", enfocado en liberar el poder de la voz mezclando emoción y técnica.

Esta iniciativa del Ministerio de Cultura y la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá (ASDAP)Comisión de Formación de ASDAP busca meterle el hombro al talento local, democratizando el acceso a entrenamientos que usualmente cuestan un ojo de la cara.

Es una oportunidad de oro para actores, estudiantes de teatro y cualquier curioso que quiera aprender de los que sí saben. Los panameños podrán recibir formación de alto nivel sin soltar un solo centavo.

Con esto, Panamá sigue posicionándose como un punto de encuentro para el arte regional.