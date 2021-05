Jhonathan Chávez: ‘Nos han llamado ladrones y lagartos’

Triste y dolido, así se encuentra el músico panameño Jhonathan Chávez, tras las opiniones de algunos seguidores sobre los precios de los conciertos que han realizado artistas en el país.

De acuerdo con Chávez, algunos fanáticos hablan sin saber y sin pruebas. Señaló que ha recibido insultos por este hecho (precios de los eventos), esto, luego de compartir un anuncio de un concierto de Manuel de Jesús Ábrego y Abdiel Nuñez, en su cuenta de Instagram.

“He visto el dilema de la gente quejándose de los precios de los conciertos. Yo puedo entender que no son los precios a lo que no estamos acostumbrados… donde antes metías mil personas, ahora solo es el 25 por ciento”, expresó el músico en un Live.

Comentó que no entiende cómo se ponen a menospreciar el talento de los artistas, cuando algunos gastan mucho más en bebidas.

“Duele como se ponen a menospreciar a los artistas panameños, al de la música típica, porque me estás diciendo que no vale la pena pagar 20 dólares por ver a un Manuel de Jesús Ábrego, a Ulpiano, a Balbino y a Jhonathan Chávez, pero si pagas 25 por una caja de cerveza”, manifestó.

Declaró que lo han llamado ladrón por los precios de los conciertos, pero destacó que también se da un buen servicio “Uno asiste si puede… los bailes están así por ahora, están un poco altos como son poca gente, hay gastos que hay que pagar”.

“Ahí me escribió uno que éramos ladrones, yo les mando un mensaje a esa gente, lastimosamente las cosas son así, y va a poner ir el que puedo... el que no, será hasta que los bailes vuelvan a la normalidad, qué tristeza que se ponen a ofender a los artistas”, declaró Chávez.

Añadió: “Eso es lo que duele, que nos han llamado ladrones, lagartos, que queremos cobrar al público todos los bailes que, no hecho en la pandemia, eso duele como la gente opina sin saber la información, habla cosas que no son… que toda la plata que se recoge es para uno… mucha gente me dice que los ignore, el problema es que uno está cansado de tratar de gente que piensa que uno como músico tiene que aguantar todo”.

