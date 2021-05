Seguidores le piden a Denisse que se cuide

Seguidores preocupados le piden a la exparticipante de “Calle 7”, Denisse Becerra, que se cuide y que deje los ejercicios que le puede hacer daño a su bebé, el segundo que espera junto a su pareja Joalex Quiróz.

Todo esto se dio, luego de que la famosa subiera a su cuenta de Instagram un video ejercitándose en su hogar, lo que provocó todos tipos de comentarios, unos a favor y otros en contra.

“A mi ritmo hice hoy la rutina de @fitemoslatam tomándome mis descansos cuando sentía que los necesitaba. Si tu embarazo transcurre con normalidad, puedes estar tranquila, el ejercicio físico no está prohibido. Bien practicado, ayuda a controlar el aumento de peso, alivia algunos dolores, mantiene la tonicidad de los músculos e incluso te ayuda a prepararte para el parto. Recuerda siempre consultar con tu médico”, fue el escrito con el que Becerra acompañó el video de su rutina de ejercicios.

Los comentarios comenzaron a llegar al instante, y le decían a Denisse que dejará eso y se cuidará, que por más que se vea sana, puede afectar el desarrollo de su bebé.

“Mi pregunta es con la niña hizo eso mismos ejercicios lo pregunto porque la placenta es agua y se puede reventar no y el bebé puede sufrir de espina bífida”, “Cuídate”, “Eso no se puede hacer”, “No te confíes”, “No haga mucha fuerza, no se confíe”, fueron algunos de los comentarios sus fanáticos preocupados.

Por otro lado, algunos dijeron que hacer deportes es bueno, y la aplaudieron. “Wao te felicitó”, “Felicidades Denisse”, “Mi mamá hizo ejercicios en sus dos embarazos”.

