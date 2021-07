Hailey Bieber desmiente pelea con Justin y niega que le haya gritado en público

Una publicación compartida de Critica Panamá (@criticapa02)



Uno de los fans presentes en el momento ha abierto un hilo de Twitter para explicar lo que había sucedido: “No estaba gritando. Todo era adrenalina. No importa lo que pueda parecer. No difundan información falsa sobre alguien, especialmente cuando decís que es ‘lo que parece’. Eso es difamación de carácter. Lo que no vamos a hacer es tratar a Justin como un abusador solo por un vídeo de cinco segundos”.

La grabación, en la que se puede ver a Justin hablando y gesticulando acaloradamente a escasos centímetros del rostro de la modelo camino de su coche, no tardó en volverse viral. Sin embargo, varios testigos presenciales aseguraron que no se trataba de una discusión y que en realidad el artista estaba actuando de esa forma mientras compartía alguna anécdota de la noche con Hailey porque seguía muy emocionado tras la actuación que había ofrecido poco antes.