Hijo de Camilo Sesto da miedo. Fans creen que su situación es grave

Fans de Camilo Blanes, hijo del cantante Camilo Sesto, están preocupados por la apariencia del famoso, pues a pesar que no comparten sus gustos, una cosa es vestirse como mujer y la otra su grave problema con las adicciones.

Blanes, de 40 años, es el único hijo de Sesto, estaba encaminado en seguir los pasos de su papá, sin embargo ni su madre Lourdes Ornelas ha podido convencerlo para que pida ayuda profesional, los días pasan y Camilín, como lo llaman sus fans, sigue compartiendo en redes, donde se autonombró Sheila Devil, fotografías que revelan su lamentable estado de salud.

El deterioro es grave en sus dentadura, la cual, al parecer, está en tan mal estado por el efecto de las drogas, su extrema delgadez preocupa también, aunque muchos no pierden la oportunidad de alentarlo a que retome la música como a su padre le hubiera gustado.

Una reciente foto que recientemente compartió en Instagram volvió a poner en alerta a quienes lo siguen, quienes temen que se pueda quitar la vida; en la instantánea, la cual calificaron como “terrorífica”, Camilo tiene una triste mirada que se conjuga con un aspecto deplorable.

“Ostiaa que miedo...parece una peli de terror”, “Con lo bonita que es la vida y tú tirándola por la ventana”, “Sal ya de todo eso, cariño. Aquí solo pierdes tú, ninguno de nosotros perdemos ni estamos perdiendo nada. Eso no es vida, para y sálvate tú. Hazme caso, reacciona, no te maltrates así no vale la pena”, “Ya aliviánate amigo esa no es vida”, se pueden leer en sus propias redes.

Este cambio para mal lleva ya un año, todo luego que apareciera en la prensa española con una peluca y hablara abiertamente sobre su necesidad de “encontrarse así mismo”, descartando entonces que estuviera consumiendo hormonas para cambiar de sexo.





