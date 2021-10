Ingrid De Ycaza: ‘Sufría mucho por todo lo que leía’

La cantante Ingrid De Ycaza confesó que cuando comenzó en el mundo de la televisión sufría mucho por lo que leía y le decían.

La expresentadora del desaparecido programa “Suelta El Wichi” contó, a través de su cuenta de Instagram, lo mucho que sufrió por todo lo que se decía en las redes, cómo afectó su vida. El texto lo acompañó con un video de la parábola del burro, que habla del miedo a las críticas.

Publicidad

“Esta lección la aprendí a pocos meses de haber empezado a trabajar en la TV, sufría mucho por todo lo que leía o me decían criticando cualquier cosa que hacía, decía, vestía, pensaba, opinaba, parpadeaba, respiraba, etc… solo por estar en un programa irreverente que irónicamente, muchos admitían ver y otros tampoco se lo perdían, pero lo negaban hasta la muerte…, sentenció la artista.

PUEDES VER: Alexa Chacón, moderadora en Londres

Contó que llegó el momento en el explotó y decidió no dejarse afectar por las críticas de personas que no conocen sus vidas.

“Llegué a mi límite y me dije: “Ingrid Melissa, ¿Alguna vez has visto a alguna de esas personas en los mejores o peores momentos de tu vida? Y mi respuesta fue no. La siguiente pregunta fue: Si te dieran a elegir entre ser feliz o agradar a todo el mundo, ¿qué eliges? La respuesta es obvia…. Desde que dejó de importarme lo que pensara la humanidad entera de mi, me sentí más libre y en paz que nunca”, dijo De Ycaza, quien fue jurado de “Yo me Llamo”.