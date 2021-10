Alexa Chacón, moderadora en Londres

A la expresentadora panameña Alexa Chacón le pidieron ser moderadora de una exposición de Gregory Daines, People Manager de moda, joyería y relojes de Chanel, que se dio en la universidad que estudia en Londres, Inglaterra.

La famosa, quien desde hace unas semanas se instaló en Londres para cursar por un año estudios, está feliz de poder mezclar sus dos pasiones: la comunicación y la moda.

Publicidad

“Para darles contexto, todos los miércoles tenemos a una personalidad de la industria dándonos una charla. Esta semana vino Gregory Daines, el encargado de las contrataciones en Chanel. Básicamente es el reclutador in-house de la marca. Nos dio tips increíbles sobre cómo preparar una entrevista, CV, qué hacer y qué no hacer. A la que suscribe le pidieron ser la moderadora: Me siento honrada y en tema, uno no puede escapar de quien es, una comunicadora”, declaró Chacón en su cuenta de Instagram.

La comunicadora dijo que sintió como pez en el agua, pues eso es lo suyo, recordemos que estuvo por varios años siendo presentadora del programa Jelou!, su salida del mismo se dio para ir en busca de sueño.

PUEDES VER: ‘Ron Da Error’, una amistad entre algoritmos y redes sociales

“Fue exactamente como lo he hecho toda la vida: escribí un guión de introducción y preguntas, lo pasé a revisión, me dieron feedback, hablé con el invitado y procedí”, expresó la bloguera.

Alexa, quien desde su llegada a Londres ha compartido su itinerario, reiteró que como siempre lo ha dicho de cada momento aprender una lección.

“No me lo esperaba tan pronto, para ser honesta. De cada paso que he dado en mi vida he sacado el mayor provecho, aquí los frutos de tanto trabajo”, manifestó la diseñadora de moda.