Intentan robarle el carro a La Zambita

Con los nervios de punta quedó Celibeth Pimentel, mejor conocida como La Zambita, luego de llegar a su carro y se percatara de que la cerradura había sido forzada.

Según narró en un “live”, que compartió en su cuenta de Instagram, el incidente ocurrió cerca del aeropuerto de Albrook, a donde llegó a cumplir con compromisos laborares, dejó el carro estacionado por casi dos horas y, al salir, se percató que los retrovisores estaban hacia afuera, lo que le extrañó y pensó que había dejado el carro abierto, pues al ella cerrar su vehículo los retrovisores se cierran.

Cuando intentó introducir la llave la misma no entraba y fue entonces que vio la cerradura forzada y su mente se inundó de pensamiento, entre ellos que se le habían llevado la computadora del carro o la batería, ya que dentro no tenía nada de valor.

“No sé si fue que no pudieron prenderlo, o robarse la batería o la computadora o fue que vieron algún movimiento y les tocó abortar el robo o si fue que se lo llevaron y me lo devolvieron, pero casi me lo roban a plena luz de día en los estacionamientos del aeropuerto de Albrook, Pero Gracias a Dios intacto, solo con la cerradura dañada que no puedo ni meter la llave”, destacó la locutora, que pidió a los cibernautas estar atentos en la calle.

