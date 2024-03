Ivy Queen halaga a Jazzy

La influencer panameña Jazlyn Guerra, conocida como “Jazzy World TV”, está muy agradecida con sus fanáticos, pues recientemente alcanzó el millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

La pequeña reportera, quien se dedica a realizar entrevistas a grandes celebridades de la música, deporte y espectáculo, compartió un mensaje de agradecimiento en su red social.

“Quiero agradecer a cada persona que me apoya y me sigue en Instagram. ¡El camino a 1 millón de seguidores no ha sido fácil y estoy muy agradecida por todos los que me han ayudado en mi viaje! Gracias, chicos”, señaló la actriz, quien hace poco estuvo en Panamá y entrevistó a Kafu Banton y se empolleró.

Luego de esto, Jazzy, quien radica en Estados Unidos, pero no olvida sus raíces panameñas, empezó a recibir muchos mensajes de felicitaciones, entre los que destaca el de la diva Ivy Queen.

“Felicitaciones Jazzy. A pulmón con tu gran talento esto y mucho más lograrás. So proud of you. Representa panameña maravillosa”, manifestó Ivy.

