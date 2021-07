J Balvin se cabrea y le dice a sus seguidores que no subirá nada de su hijo

El cantante colombiano J Balvin fue sacado de sus casillas hace unas horas, esto luego que un seguidor cuestionara el hecho que no haya subido ninguna foto de su primogénito, así como de su pareja Valentina Ferrer.

Como recordarán, el famoso informó hace unos días que mediante su cuenta de Twitter, el nacimiento de su hijo Río, sin embargo, no brindó muchos detalles. Contrario a esto, en su cuenta de Instagram y Twitter se ha visto más enfocado en dar a conocer sus nuevos lanzamientos musicales, tal como ocurrió con la nueva figura de acción inspirada en él.

Ante las dudas de sus seguidores del por qué ha mantenido al margen su vida familiar de las redes sociales, un fan no dudó en cuestionarlo.

¿Por qué no subes nada de Río o de su mamá?, escribió la internauta en una de sus fotos con Valentina Ferrer. Muchos pensarían que el artista dejaría pasar por alto tal cuestionamiento, pero no. Balvin respondió de manera tajante. “Porque es mi vida privada, no pública”, lo que deja ver un poco de molestia del cantante.

Este comentario se volvió viral inmediatamente y fue replicado por páginas en redes que se encargan de seguirle los pasos a las personalidades de la farándula nacional, lo que desató una ola de comentarios.

“La mejor respuesta”, “Para unas cosas es privada, para otras no tanto”, “La vida de él es privada cuando le conviene”, “La mejor opción que pudo haber tomado Balvin”, “Esa es la actitud. No porque sea famoso la gente debe saber todo de él” y “Porque es una vida privada de unos cuantos millones de dólares fotografiados en una revista”, son algunos de los comentarios que se puede apreciar en la publicación.

Recientemente, la modelo argentina dejó ver cómo luce su cuerpo a unos cuantos días de haber dado a luz al pequeño Río el pasado 27 de junio. Ella también habría dado a conocer, cuatro días después del parto, las primeras imágenes de su hijo, con un pie de foto que decía en inglés “4 days of the best love”, “4 días del mejor amor”.