Jacky anunció su embarazo. Fans felicitan a Dímelo Flow

Jacky Guzmán alborotó las redes sociales desde anoche, tras el anuncio de su embarazado y las especulaciones del nombre del papá.

Mediante una publicación y varias fotos, la famosa aseguró que estaba esperando un bebé.

"Mi corazón late por dos. Les comparto mi profunda alegría de ser madre por segunda vez. Desliza y verás todos los modernos looks de maternidad que hemos creado para ti", fue lo que posteó.

Aunque la gran mayoría de personas fue a felicitarla, otros de una comenzaron a preguntar si el padre era Dímelo Flow, sin embargo, el artista no ha dicho nada del tema.

"¿Dímelo Flow es el papá?", "El man no ha puesto nada aún de ella", "Vamos a felicitarlo", "Debería estar feliz, pero no parece se el papá", "No sean metiches, él está feliz", fueron algunos de los miles de comentarios.