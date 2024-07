Jacky contó el wichy, ella y Flow están 100% distanciados

Dímelo Flow confirmó su paternidad del hijo de Jacky Guzmán al compartir fotografías del pequeño en sus historias de Instagram, por lo que la empresaria dejó varios puntos claros, entre ellos su relación con el productor, tras ser indagada por Franklyn Robinson en el programa que hacen juntos, Cuenta el Wichy.

Jackyta contó el wichy, y expresó que ella y Flow están 100 % distanciados, le dará tiempo al tiempo porque hay muchas cosas que sanar, y espera que la relación, en un futuro, sea como la que lleva con el papá de Luccia y se lleven bien.

Manifestó que si durante este tiempo ella no confirmó o negó si Dímelo Flow era el padre de su hijo, fue porque era algo que no le competía, pero le alegra que él haya decidido decirlo.

Jacky comentó que las puertas de su hogar siempre estarán abiertas todas las veces que él quiera ver a su hijo, al igual que lo están para su familia.

London seguirá en el anonimato de las redes, y es una decisión que han acordado los dos, lo importante es que su hijo crezca en un entorno lleno de amor.

En cuanto a los señalamientos que recibió en redes, Guzmán aclaró que las personas, en especial las mujeres, tienden a señalar sin ser colchón y sin saber.

“Cuando uno tiene la conciencia tranquila y cuando uno sabe quién es como mujer, los valores y los principios que tiene, uno no tiene necesidad de salir a explicar absolutamente nada... y todas esas personas que me hicieron un mal comentario o mujeres que me señalaron, analícense, yo creo que todo el mundo tiene cola de paja...”, puntualizó la mamá de London.

