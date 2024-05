Jacky a Dímelo: "Que haga lo que le plazca". Ella está en modo mamá

La modelo y empresaria Jacky Guzmán ha dicho que le vale tres rábanos lo que haga el productor Dímelo Flow con su amiga, la maquillista Meybell Pitti Bracho,que al final es su amiga. Esto se da luego que circulara un video de estos dos últimos gozando el concierto de Arcángel, en el que la pasaron muy bien.

Como era de esperarse, de una empezaron los rumores de que tenían algo, debido a que casi nadie va a un evento así por simple amistad, eso según la gente que los vio.

Lo que también ha causado controversia, es que Meybell es amiga de Liza Hernández y mantiene una relación cercana con Jacky Guzmán, expareja de Dímelo Flor, y al que le han dicho es el papá de su hijo.

Al ser cuestionada dijo que él puede hacer lo que le plazca y ella no tiene que opinar nada de ese video.

Sobre Meybell, aseguró que no mueve nada con Dímelo Flow y simplemente se trató de un momento que fue grabado de esa manera cuando fue a pedir una foto. "Es muy feo que te difamen. No ha hablado con Jacky ni con Liza. No tengo amigas, mis mejores amigas son mi grupo", puntualizó.

Por otro lado, ella ha llamado la atención en redes, al revelar que le abrió una cuenta bancaria con $3 mil dólares, para que nunca le falte nada.

“Ningún amor es tan grande como el que tiene una madre por sus hijos, deseando siempre que se cumplan sus metas. Tu mamá con mucho sacrificio te abrió una cuenta de ahorro de 3000$ a tu nombre para que cuando tengas más conciencia lo utilices. ¡Juntos trabajaremos para que emprendas tanto como yo!”, dijo.

Por esto ha sido cuestionada, pero ella no le ha metido mente para nada.

