Show - 06/11/25 - 12:00 AM

Jacky Guzmán brilla en los desfiles patrios junto a la Banda Independiente Apocalipsis

La expresentadora y empresaria panameña Jacky Guzmán vivió una experiencia inolvidable durante las celebraciones patrias, al participar en los desfiles junto a la reconocida Banda Independiente Apocalipsis de Colón, un momento que describió como “mágico e irrepetible”.

A través de sus redes sociales, Jacky expresó su admiración por la energía y pasión de los colonenses.

“No hay palabras que describan lo que se siente. Colón, tu vibra es inexplicable y mágica… el que no lo vive, no lo entenderá”, escribió la también creadora de contenido.

Jacky aseguró que repetiría esta experiencia “una y mil veces”, agradeciendo a todos los que hicieron posible su participación. Su entusiasmo y carisma no pasaron desapercibidos, y las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y admiración por su entrega durante las fiestas patrias.

Además, reveló que la mente maestra y quien la sacó de su zona confort fue Michelle Gregoire.

“Me sacaste 100% de mi zona de confort y lo agradezco con el alma. No me cansaré de decir que tienes el don de volver oro todo lo que tocas...”, afirmó la mamá de Luccia y London.

Te puede interesar

Beldad Ignacia Fernández, cantó death metal, en el Miss Mundo Chile 2025

Beldad Ignacia Fernández, cantó death metal, en el Miss Mundo Chile 2025

 Noviembre 06, 2025
Rosalía: "Si no tuviera una carrera musical, estaría estudiando teología"

Rosalía: "Si no tuviera una carrera musical, estaría estudiando teología"

 Noviembre 06, 2025
Brad demandó a Angelina por 35 millones en concepto de daños, según People

Brad demandó a Angelina por 35 millones en concepto de daños, según People

 Noviembre 06, 2025
Cher, de 79 años, defiende su romance con su pollo más joven

Cher, de 79 años, defiende su romance con su pollo más joven

Noviembre 06, 2025
¿Y Dios? Daddy Yankee suelta temón con Bizarrap y prende las redes

¿Y Dios? Daddy Yankee suelta temón con Bizarrap y prende las redes

 Noviembre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí