Jacky Guzmán brilla en los desfiles patrios junto a la Banda Independiente Apocalipsis

La expresentadora y empresaria panameña Jacky Guzmán vivió una experiencia inolvidable durante las celebraciones patrias, al participar en los desfiles junto a la reconocida Banda Independiente Apocalipsis de Colón, un momento que describió como “mágico e irrepetible”.

A través de sus redes sociales, Jacky expresó su admiración por la energía y pasión de los colonenses.

“No hay palabras que describan lo que se siente. Colón, tu vibra es inexplicable y mágica… el que no lo vive, no lo entenderá”, escribió la también creadora de contenido.

Jacky aseguró que repetiría esta experiencia “una y mil veces”, agradeciendo a todos los que hicieron posible su participación. Su entusiasmo y carisma no pasaron desapercibidos, y las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y admiración por su entrega durante las fiestas patrias.

Además, reveló que la mente maestra y quien la sacó de su zona confort fue Michelle Gregoire.

“Me sacaste 100% de mi zona de confort y lo agradezco con el alma. No me cansaré de decir que tienes el don de volver oro todo lo que tocas...”, afirmó la mamá de Luccia y London.