Caso de Yesica Palacio, desaparecida siendo menor, pasa al Ministerio Público

Panamá- El caso de la desaparición de Yesica Palacio Bejerano, quien se evadió de un albergue en el corregimiento de Rambala, distrito de Chiriquí Grande (Bocas del Toro) cuando aún era menor, pasó a manos del Ministerio Público luego de que cumplió la mayoría de edad.

Por este motivo, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro emitió un boletín de persona desaparecida para solicitar ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero. El día que desapareció, la joven llevaba puesto una nagua (vestido) verde caña con decorados en blanco, una licra azul con flores rojas y chancletas rosadas.

Algunos residentes de David (Chiriquí) aseguran haberla visto varias veces los días 15 y 30 de cada mes por el área de la terminal de buses de David, específicamente en los bares ubicados por el antiguo mercado. Sin embargo, a la fecha el Ministerio Público no ha dado con ella, pese a realizar varias búsquedas en el área.

La familia de Yesica no pierde la esperanza de reunirse con ella nuevamente. Por tal motivo, se solicita a cualquier persona que la vea o que sepa dónde está que, por favor, notifique de forma confidencial a los teléfonos 750-0430 o 750-0425 de la Sección de Homicidio y Femicidio de Bocas del Toro.



