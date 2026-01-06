Sucesos - 06/1/26 - 10:46 AM

Caso de Yesica Palacio, desaparecida siendo menor, pasa al Ministerio Público

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro emitió un boletín de persona desaparecida para solicitar ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El caso de la desaparición de Yesica Palacio Bejerano, quien se evadió de un albergue en el corregimiento de Rambala, distrito de Chiriquí Grande (Bocas del Toro) cuando aún era menor, pasó a manos del Ministerio Público luego de que cumplió la mayoría de edad.

Por este motivo, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro emitió un boletín de persona desaparecida para solicitar ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero. El día que desapareció, la joven llevaba puesto una nagua (vestido) verde caña con decorados en blanco, una licra azul con flores rojas y chancletas rosadas.

Algunos residentes de David (Chiriquí) aseguran haberla visto varias veces los días 15 y 30 de cada mes por el área de la terminal de buses de David, específicamente en los bares ubicados por el antiguo mercado. Sin embargo, a la fecha el Ministerio Público no ha dado con ella, pese a realizar varias búsquedas en el área.

La familia de Yesica no pierde la esperanza de reunirse con ella nuevamente. Por tal motivo, se solicita a cualquier persona que la vea o que sepa dónde está que, por favor, notifique de forma confidencial a los teléfonos 750-0430 o 750-0425 de la Sección de Homicidio y Femicidio de Bocas del Toro.


 

 

Te puede interesar

Capturan en Pacora a hombre buscado por intento de homicidio en Colón

Capturan en Pacora a hombre buscado por intento de homicidio en Colón

 Enero 06, 2026
Tercer incendio en vertedero improvisado de Cárdenas en menos de un mes

Tercer incendio en vertedero improvisado de Cárdenas en menos de un mes

 Enero 06, 2026
Caso de Yesica Palacio, desaparecida siendo menor, pasa al Ministerio Público

Caso de Yesica Palacio, desaparecida siendo menor, pasa al Ministerio Público

 Enero 06, 2026
Aprehenden a mujer en Juan Díaz con 159 paquetes de droga y arsenal

Aprehenden a mujer en Juan Díaz con 159 paquetes de droga y arsenal

 Enero 06, 2026
Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales