Jacky Guzmán luce su barriga sin importar el ‘qué dirán’

Jacky Guzmán está disfrutando cada día de su embarazo y eso incluye lucir su barriga llevándola al descubierto, sin importar el qué dirán.

La empresaria, mediante un post en su cuenta de Instagram, preguntó a sus seguidores si una mujer embarazada debe cambiar su forma de vestir, pues cuando las féminas están en estado de gestación utilizan ropas holgadas y que tapen su barrida, pero con Jackyta ese estilo está pasado de moda.

A su concepto, en la etapa de gravidez es cuando la mujer debe verse y sentirse más linda y “sexy”.

“La sociedad nos dice que debemos taparnos o vestirnos anchas por ‘respeto’ a esta etapa! Para mi, la mujer es cuando más linda y ‘sexy’ debe sentirse. El embarazo tiene días buenos y malos, arreglarse en lo personal ayuda mucho a sobrellevarlo”, afirmó Guzmán.

Aunque algunos no estén de acuerdo con su pensamiento, Jacky les recomendó a las mujeres no perder su esencia ni dejarse llevar por el qué dirán. “Así que mujer, no pierdas tu esencia en ninguna de tus etapas por el que dirán”.

