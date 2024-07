Jacky se cabrea con Dímelo por exponer a su hijo en redes

La presentadora Jacky Guzmán se cabreó anoche y se refirió a Dímelo Flow, el padre de su segundo hijo, London, todo luego que Franklyn la cuestionara por los stories que el famoso subipo a sus redes sociales, todo en medio del programa Cuenta el Wichi.

Dímelo subió algunas imágenes con mensajes muy llamativos, en los que daba a enteder que había problemas en el paraíso por el tema de su hijo. Por supuesto, todo estalló porque Frank le metió salsa al asunto al cuestionarla por lo que su exmacho puso. Aunque en redes muchos pensaron que esto es show para generar rating al programa.

Según Guzmán, Dímelo Flow de inestable y criticó su comportamiento por exponer a su hijo en redes sociales para expresar sus incomodidades.

"Mira Franklyn, yo te voy a ser muy honesta. Mi hijo (London) no va a ser un tema aquí. No estoy de acuerdo en que Jorge Valdez (nombre de pila del productor) no sepa separar sus emociones y sus inestabilidades para exponer a mi hijo en redes sociales. No lo voy a permitir. No hablé del tema antes, ni durante, ni después de mi embarazo en forma negativa, cuando pudiera haberlo hecho", dijo enojada Jacky.

"No voy a formar parte de eso, que aprenda a separar las cosas y que si tiene alguna inconformidad que se comunique con el equipo legal que le pueda dar todas las respuestas a las inconformidades que tenga", recalcó.

"Me parece una falta de respeto que utilice a una criatura para exponer sus incomodidades, que lo debe hacer una forma legal, somos adultos y las inconformidades que tengamos como adultos se manejan entre adultos", asegura.

Ella les dijo a los televidentes, en especial a las madres que siempre dejen todo por escrito y sigan los consejos de sus abogados, además, se molestó porque se usara a su hijo para exponer problemas personales en redes.

Como era de esperarse, en redes le han dado palo a Jacky por pedir respeto del tema, cuando ella misma está en un programa en que se cuestiona a famosos, a sus hijos y se les expone sin ningún problema alguno.

"Ella no tiene verguenza, no le gusta que hablen de ella, pero sí suelta todo de los demás", "Si no te gusta, dile a Frank chao y se te respetará", "El b.... hablando de orejas, luego no se quejen", "Ninguno tiene derecho de respeto a nada, todo lo suben a redes, aguanten", les han dicho.

