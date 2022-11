Jane Fonda dice estar lista para morir; ella lucha contra el cáncer

La reconocida actriz Jane Fonda, de 84 años, se ha sincerado en una entrevista y diceque está lista para afrontar la muerte ya que está siendo realista, además, no tiene miedo porque ha tenido una gran vida.

Ella reveló en agosto que padece cáncer: "Mis queridos amigos, me diagnosticaron linfoma no Hodgkin y comencé tratamientos de quimioterapia. Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada".

Jane Fonda brindó una entrevista para "Entertainment Tonight" en la que no tuvo miedo de reflexionar sobre su vida y brindar una perspectiva sobre la muerte.



"Cuando llegues a mi edad, será mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti en lugar de delante de ti, quiero decir eso es ser realista", detalló.

En la entrevista, Fonda agregó: "No es que me quiera ir, pero estoy consciente de que es más temprano que tarde. Además no tengo, estoy lista porque he tenido una gran vida".

La actriz cumplirá 85 años el próximo 21 de diciembre y compartió que celebrará con una fiesta familiar: "Mi hija y mis nietos vendrán de Vermont. Mi hijo, su esposa y su hijo, que viven en Los Ángeles, también vendrán algunos amigos, simplemente pasaremos un rato tranquilo".

El linfoma no Hodgkin que padece Jane Fonda es un tipo de cáncer que radica en el sistema linfático. El 80% de las personas que lo padecen sobrevive, aunque admite que las quimioterapias son muy agotadoras.

"Tengo suerte porque cuento con seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica", sentenció.

