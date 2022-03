'Japa' dice que gozó su vacilón y habló de un remix con Bad Bunny

Luego de todo el revulú entre Residente y J Bavin, en la que se incluyó el cantante Japanese, este último aclaró lo que pasó con su plena, afirmando que eso fue algo para llamar la atención.

Según Japanese, todo lo que hizo resultó como quería porque desde un inicio no quería sacar una tiradera y ahora está más pegado en las redes sociales por este tema.

"Las propagandas son buenas, yo no me iba a meter en eso, le estaba metiendo a un man inválido. Es un desahogo, pero desahógate con Coculluela, con Kendo, con Vico C", dijo Japanese.

El famoso afirma que hizo un buen mercadeo, destacando que la gente se quedó esperando y también Residente lo esperaba.

"Japanese estaba grabando un desorden en el estudio. La gente no presta atención y está pegada al celular, para sacar una vaina seria aproveché el momento y saque eso. Esto fue una publicidad engañosa, hasta mi papá me llamo. Todos me dijeron loco y no se imaginaron lo que haría. Fue un mercadeo demasiado criminal, deje que se burlaran", contó.

Japanese defendió a su amigo J Balvin, pero no quiere meterse en la pelea de ambos, esto lo dijo en medio de una entrevista al medio Flow Criminal. En el mismo afirmaron que en Puerto Rico ven a Residente como un loquito, aunque algunos fans de René discrepan de esas declaraciones y lo ven con respeto por encima de muchos, incluso de Panamá.

En las declaraciones recordaron el conflicto que hubo por el intento de boicot de los Latin Gramys hace un tiempo, misma premiación que fue dedicada a Rubén Blades.

Leavitt Zambrano, nombre real de Japanese habló sobre su tema "La Rica Boa", sencillo que ha sido un éxito en Panamá. En ese entonces tuvo problemas de dinero y pensó en irse del país, tan mal le fue en ese instanta tanto que tuvo problemas hasta el punto de perder la casa. Afirma que lo ayudó alguien del Mop y los problemas con la diabetes y la vista. Al final salió la plena por el meme de los Simpson con Bart.

"DJ Blast fue el creador de toda la idea de La Rica Boa. Ahora gracias a Dios metí a Jowell y Randy, entonces yo no le he pedido el segundo remix, porque el segundo remix va Bad Bunny. Mira te pondré la canción aquí. Los manes sacaron eso. Entonces, el panameño está viendo que en TikTok tiene muchas vistas y la única que me apoyó", apuntó.

'Japa' dice que en Panamá lo critican mucho y le caería mal a muchos que mañana ganara un Grammy, además, recalca que muchos DJs lo apoyan, pero con temas viejos, sin embargo, encontró la modalidad para sonarse y también ha mostrado mucha ayuda a los nuevos talentos.

En parte habló de las palabras bíblicas que siempre dice, sobre su viaje a Viña del Mar en Chile para varias presentaciones y lo bueno que viene con nuevos shows y su legado que dejará. "Mi tema fue un vacilón, siempre he sido de Panamá, aunque esté viejo y ojalá no sea la última vez que vean una entrevista mía. Ámenme hoy porque mañana tal vez no estoy".