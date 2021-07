'Japa' no quiere saber del bicho y se vacunó con su primera dosis

El cantante Japanese no quiso más relajo con el Covid19 y de una se fue a uno de los centros de vacunación para estar más protegido en estos momentos.

Como ya es conocido, 'Japa' sufre de diabetes, además, no conduce su vehículo por diversos percances de salud que sufre debido a su edad.

"Yo me siento bien, ya me vacuné, me falta la segunda dosis, estoy con mi amigo Gaza Fish. Ven a vacunarse, ustedes saben. La vaina ta' hat'", dijo Japanese tras aplicarse su primera dosis en el área de Juan Díaz.

Por su parte el Gaza Fish aseguró que está tranquilo y exhortó a las personas mayores de 40 años para que se vacunen

Hasta la fecha Japanese se ha cuidado mucho y no se ha contagiado con este mortal virus.