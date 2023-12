Japanese pide ayuda, sufrió un cuarto infarto

Leavitt Zambrano, conocido como Japanese, volvió a utilizar sus redes para suplicar ayuda, luego de que por cuarta vez sufriera un derrame silencioso.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram se le vio con dificultad para hablar y coordinar sus ideas. Japa señaló que está solo y no tiene ayuda de nadie.

“Buenas tardes mi gente, le habla este su servidor Leavitt Zambrano… este es el cuarto derrame que me da silencioso, estoy en casa, no tengo que cuidar a nadie, no tengo a nadie… estoy aquí solo”, manifestó.

Posteriormente, brindó su número de Yappy para los que deseaban apoyarlos. “Así que ya ustedes saben… para mis soldados del Scaredem Crew que van 100% a su crew, si yo llego a morir…”, añadió.

Por otro lado, el influencer Barceló quedó conmovido por Japa y al instante se puso manos a la obra, empezó a recoger fondos para el “Tío Japa”.

“Quiero ayudar a Japanese, no soy una organización, un político o alguien que tenga plata, pero lo que si es un buen alcance... Creo que de en dólar a dólar podemos tratar que la vida de Japa sea un poquito mejor, quiero su ayuda y voy a dar la mía””, sentenció.

Barceló realizó un “streamer” la noche del jueves y dijo que todo lo recaudado sería para Japa.

