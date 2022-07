JLo confiesa que tuvo serios problemas mentales; iba en picada

La cantante Jennifer Lopez se confesó con sus seguidores y afirmó que ha tenido problemas de salud mental, ataques de pánico producidos por el estrés y agotamiento, lo que la ha llevado a replantearse su estilo de vida. Esto lo ha hecho en un texto a través de su boletín On the JLo, donde defendía la importancia del descanso.

“Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible”, ha confesado la cantante y actriz.

Sin embargo, un buen día, sentada en su caravana, sintió que todo el cansancio y el estrés acumulado, junto con la falta de sueño, le empezaban a afectar. Lopez explicó cómo, de pronto, pasó de sentirse completamente normal a quedarse bloqueada cuando comenzó a pensar en todas las cosas que tenía que hacer aquel día.

“Estaba congelada”, ha escrito la cantante sobre el suceso. “No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó”. Jennifer Lopez no supo reconocer lo que le sucedía: “Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término”. Según explica en el boletín que manda a sus suscriptores por correo electrónico, la artista se cuestionó su propia cordura hasta que un profesional de la salud la invitó a cuestionarse su estilo de vida.

En ese momento su guardia de seguridad en el set entró y la llevó al médico. Al llegar allí, la artista podía hablar de nuevo aunque, según confiesa, estaba aterrorizada: “Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: ‘No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo”.

Jennifer recomienda llevar una vida equilibrada y saludable, además, reconoce que su filosofía de bienestar ya no se centra en tratar de evitar el envejecimiento, sino en estar a favor de la vida. Con respecto a su apariencia, Lopez ha incidido en la importancia del buen descanso. Según ella, dormir bien “se acumula en el tiempo” y puede hacerte parecer hasta 10 años más joven.

