Joseline: ‘No vale la pena arriesgar para tener un cuerpo bonito’

La exguerrera Joseline Pinto abrió su corazón y contó cómo el uso excesivo de esteroides afectó su salud y los estragos que causó en su rostro.

Mediante su red social, Instagram, la famosa publicó unas fotografías que muestra lo que le hizo los esteroides, y habló del tema, dijo que nadie la obligó a utilizarlos.

La famosa mencionó que a causa de su mala decisión, la mandíbula se le ancho, sufrió de acné y hormonalmente fue un desastre.

“Honestamente dudé mucho en subir la segunda foto, estaba irreconocible, NUNCA había visto mi piel así. La primera foto es de hoy 23-2-2022 (sin filtros, solo bloqueador) y la segunda foto es del 4-2-2021. Es por eso por lo que quiero contarles parte de la historia que viví cuando utilicé esteroides. Justo después de competir, entramos en pandemia y a los meses empezaron a salir todos los achaques, a eso súmenle que empecé a tener una mala alimentación, luego me volví a ciclar por qué me sentía mal con mi aspecto físico y quería acelerar el proceso (PÉSIMA DECISIÓN por qué no estaba preparada para entrar en una dieta estricta estando en medio de una pandemia)”, expresó Pinto.

Añadió: “El uso excesivo de esteroides me desarrolló una mandíbula ancha. Sufrí de acné por mucho tiempo, hormonalmente era un desastre, yo no sabía qué hacer ni qué productos utilizar, me sentía mal conmigo misma, tenía 25 libras arriba de mi peso normal, y la autoestima por el piso, no me atrevía a subir historias si no era con un filtro que me cambiaba hasta el alma”.

Tras sufrir y no saber qué hacer, Joseline acudió al médico en febrero del año pasado para empezar su tratamiento “también decidí con el doctor ponerme Botox en la mandíbula para que el músculo no se desarrollara más”.

En tanto, dijo que “no vale la pena arriesgar tanto solo para tener un cuerpo bonito e insostenible, los efectos secundarios son terribles y eso que sólo les estoy hablando del acné”.

Dejó claro que nadie la obligó a usarlos, y que todo fue buscado. Ella se alista para su próxima competencia, pero ahora de forma natural.

“Solo quise contarles mi experiencia para que piensen dos veces antes de utilizarlos. A 3 meses de volver a competir, lo estoy haciendo natural y mi cuerpo está agradecido”. Sentenció.

