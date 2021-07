Junta de Control de Juegos llega a su local por juego de bingo

Con Franklyn Robinson cuando no es Chana es Juana, ahora es la Junta de Control de Juegos que le cayó en su local en Río Abajo.

Según Robinson, ahora el tema es por los bingos que hace en su restaurante, por lo que aclaró que cuando lo hace no es con plata, solo lo hace para que sus comensales se diviertan y pasen un rato entretenido.

“Los domingos estamos haciendo bingos recreativos en @bohofoodtown Río Abajo desde las 4:00 p.m. y sabrán que la Junta de Control de Juego fue al local... Señores, jugamos bingo para divertirnos, NO se venden cartones, NO se ganan plata, es diversión, NO chinguia, en todas las barriadas hay cooperativas de bingo desde que soy un bebé y nunca vi a la JCJ, pero ahora sí... Déjenme en paz, me pongo creativo para hacer algo LEGAL, familiar y entretener a las familias y vienen a preguntar si aquí teníamos bingo...”, aseguró Franklyn.

Además le dejó un mensaje a todas esas personas malas que se la pasan poniendo denuncias, afirmando que él está bañado con la sangre de Cristo, y mientras más le desean mal, a él le seguirá yendo bien.

Cabe recordar que por el tema de los bingos virtuales la Junta de Control de Juegos ha citado a algunas personas, entre ellas a Mussetta Castañeda, quien manifestó que ella asistiría a su cita sin problemas.

En reiteradas ocasiones Franklyn a denunciado en sus redes que las autoridades llegan a sus locales antes de la hora estipulada de cierre, lo que causa que los clientes dejen el lugar, lo que para él ocasiona pérdida y desgaste del personal. Añade que solo llegan a su negocio con esta acción, y con los locales vecinos no actúan de esa manera.