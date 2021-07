Jurado sigue mejorando

El cantante Javier Jurado sigue con su proceso de recuperación, tras sufrir una parálisis facial a causa del estrés.

El artista a través de sus redes sociales ha dicho que este camino no ha sido fácil, pero que confía que pronto saldrá de todo.

Publicidad

“Hay cosas en la vida que nunca pensé que me pasarían, no les niego que ha sido muy difícil, aunque sé que saldré de todo esto pronto, en muchas ocasiones ha sido bastante frustrante... “, manifestó el solista.

Jurado, quien está en terapias, dijo que el hecho de subir una foto y no poder sonreír es una lucha, pero aseguró que está mejorando.

NO DEJES DE LEER: Recuerdan sus momentos con Johnny Ventura

“Subir una foto y no poder sonreír y no querer que las personas noten que aún no estás bien, es una lucha que tengo conmigo mismo todos los días, la buena noticia, es que seguimos mejorando”, expresó.

Comentó que las cosas pasan por algo, pero que lo importante es creer en Dios.

“Todo pasa por algo. Hay que refugiarse mucho en Dios y las cosas saldrán bien, un abrazo”, dijo.

Jav ha recibido muchos comentarios de apoyo y motivación de parte de sus seguidores.