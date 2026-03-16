Katia Semacaritt, de ingeniera comercial a actriz

La actriz colombiana, pero que desarrolló su vida en suelo panameño, Katia Semacaritt atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera artística tras formar parte de una producción disponible en Netflix, plataforma donde la historia ha logrado posicionarse entre lo más visto en Panamá.

Durante una reciente entrevista, la intérprete compartió detalles sobre su trayectoria y el camino que decidió emprender hace una década cuando optó por dedicarse de lleno a la actuación.

“Hace 10 años decidí empezar un camino en este oficio que es la actuación. Decidí estudiarlo, dedicarme a la academia y conocer más de qué soy capaz en este oficio tan difícil”, expresó.

Semacaritt reveló que el personaje de Francis llegó a su vida en 2023 luego de participar en un casting para la serie “María la Caprichosa”, una producción realizada por Caracol Televisión y Caracol Internacional en Colombia.

Según explicó, durante la audición decidió apartarse un poco de las pautas iniciales y proponer algo desde su esencia, lo que finalmente le permitió quedarse con el papel.

“Hasta que no pisé Caracol Televisión en Colombia entendí la magnitud del personaje dentro de la historia”, comentó.

En la trama, Francis es una de las amigas más cercanas de María y funciona como una red de apoyo para la protagonista. La actriz adelantó que el público vivirá una montaña rusa de emociones con el personaje.

“Aquí ustedes van a reír, a llorar y hasta a odiarla”, aseguró.

La artista también destacó que su personaje tiene elementos muy personales. Explicó que gran parte de la inspiración proviene de su propia historia familiar y de su crianza entre Colombia y Panamá.

“Francis tiene mucho de mi cultura, de esa Katia criada en Cartagena, pero que creció y desarrolló su adultez en Panamá. Mi mamá fue empleada doméstica aquí y me contaba que esas historias son reales... Esa tenacidad de la mujer latina que sale de su tierra a trabajar a otro país le dio fuerza al personaje”, relató.

Actualmente, la producción se encuentra disponible en Netflix y figura dentro del Top 10 en Panamá, algo que para la actriz representa una gran satisfacción, aunque también reconoce que como intérprete siempre existe el temor de cómo reaccionará el público ante el personaje.

Sus inicios en el cine panameño

Semacaritt también recordó que su primer acercamiento al mundo artístico fue con la película Salsipuedes, una experiencia que marcó un antes y un después en su vida.

En aquel momento, la actriz trabajaba en una oficina tras haberse graduado de Ingeniería Comercial, pero sentía que no estaba completamente realizada.

“Trabajaba ocho horas encerrada en una oficina y, la verdad, me sentía frustrada. Lo hacía por el dinero”, confesó.

Sin embargo, tras presentarse a un casting para el personaje de Natti, todo cambió.

“No había terminado de salir cuando la coach cubana me dijo: ‘El personaje es tuyo’. Cuando llegué al set y vi las cámaras me dije: ‘Wow, de aquí soy’”, recordó.

La actriz también adelantó que continúa trabajando con productores panameños y que en 2024 participó en el rodaje de la película Señales, dirigida por José Luis Rodríguez y que veremos en los cines panameños desde agosto de este año.