Kenny Man le tira a los boricuas y le dice a Darell que Sech lo pegó

La letra prosigue con lo siguiente: "Métele sazón, batería y reguetón, música urbana y reguetón, llámale como tú quieras, plenas pa' que bailan todas la nenas, que pena unos unos colegas se me estresan, por un reguetón pop que ni les pertenece, no me importa si son de aquí o vienen de afuera".

Pero el punto que ha llamado la atención ha sido la tiradera que ha dirigido directamente a Darell, cantante puertorriqueño que semanas atrás dijo que la carrera de Flex estaba muerto.

"Dale para allá, es más reserva tu opinión, si eres el peor de tu generación, ya yo pegué mi canción, no te tengo nada que envidiar y mucho menos a usted. Mira Darell que puedes hablar de Flex si de ti nadie sabía, hasta que grabaste con Sech, agrándate, alábate, cuando te peguestu solito y no con dos o tros. Yo no sé quién Chuc...a te crees, el mismo flow en el chateo una y otra vez. Everybody go to the discotek, no habla bien el español y quieres rapear en inglés", sentenció el famoso.

Aunque muchos no han escuchando la canción completa, hasta el momento ha tenido buena aceptación y las personas esperan que salga para gozarla.