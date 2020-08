La actriz Carmen Salinas confiesa que no tiene sexo desde hace 26 años

La actriz Carmen Salinas sorprendió a muchos seguidores al confesar que no tiene sexo desde hace 26 años, pues perdió todo interés tras el fallecimiento de su hijo Pedrito a la edad de 37 años.

"Se me olvidó el sexo, se me olvidó el novio, no volví a pensar en el amor, no volví a tener sexo. No ha venido el arquitecto. Ni se me antoja", contó la famosa.

"Cuando un hijo muere, mueren muchas cosas, un hijo al que le prestaste un espacio de tu cuerpo para traerlo al mundo, que le prestaste 9 meses de tu cuerpo, un hijo amado, querido… para mí la muerte de mi hijo fue la locura", recalcó



La actriz de 80 años recordó que mucha gente decía: "Esta vieja va a volver a hablar del hijo… es que era mi hijo".

Además, recordó que la familia de su esposo Pedro Plascencia quiso quitarle a su hija cuando ella apenas era una jovencita, al parecer no tenían buena relación, por lo que en un acto desesperado se cortó las venas, incluso mostró la cicatriz de su mano izquierda.