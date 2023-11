‘La Bibi’ ahora es ‘lashista profesional’

Después de estar unos días alejada de las redes sociales, Vianeth Carrillo, conocida como La Bibi, regresó para demostrar que a pesar de las circunstancias difíciles siempre habrán oportunidades.

"La Bibi" señaló que debido a la situación que vive el país, ella estaba muy triste, pues le pararon las grabaciones en la TV, y ella tenía que buscar cómo conseguir su dinero, así que buscó otros caminos; ahora es lashista profesional (persona que coloca pestañas postizas).

"Si ustedes supieran o se preguntaban por qué estaba tan inactiva de las redes, pues me había entrado una melancolía porque como van las cosas, se me pararon las grabaciones en la TV, los clientes ya no pautaban y decidí aventarme a algo nuevo; ser cada día una lashista profesional y me fui a trabajar de algo superdiferente a lo que era mi vida cotidiana”, manifestó la comediante.

Por otro lado, se describió como una mujer 4X4 y que siempre busca empezar de nuevo, como saben ella ha tenido varios emprendimientos (restaurante y venta de saus).

"Estoy superfeliz porque salí de mi zona confort y dije ‘voy porque voy’, los que me conocen saben que desde pequeña me gusta trabajar y como vamos si una puerta se cierra otras se abren, gracias @satoribeautysalon por darme la oportunidad y seguir lo que empecé todo está difícil, pero adivina, NO ME VOY A DEJAR”, manifestó.

