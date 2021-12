La picó el bicho, Sandra está positiva en COVID-19

Se jodieron las fiestas de fin de año de Los Patrones de la Cumbia, porque Sandra Sandoval está picada por el bicho, salió positiva en COVID-19, así lo informó la misma “Gallina fina” en sus redes, así que no es un broma de Inocente Mariposa.

“Ay, ombe, nos jodimos con las fiestas de fin de año, pero mire, Dios sabe por qué hace las cosas, así descansamos y vamos con todo en enero, Dios primero. Mil disculpas a los que nos estaban esperando en los grandes eventos de fin de año, pero es mejor guardarse ante estas circunstancias, y recuerden que Los AMO y quiero que se cuiden para estas fechas”, manifestó la tipiquera en su cuenta de Instagram donde compartió la información de su estado de salud.

Publicidad

Según Sandra, desde el 20 de diciembre empezó con una sinusitis, se realizó dos pruebas para ver si era coronavirus y ambas salieron negativas, así que se fue para Chitré a realizar sus platones de comida que donaría, pero la molestia de la sinusitis y los estornudos no cesaban, por lo que decidió no hacer ella los platones ni abrazar a su mamá.

PUEDES VER: Jean Paul pide mantener comunión con Dios en el 2022

Afirma que el mismo 24 fue a un laboratorio en Chitré, se hizo otra prueba, arrojando esta última un resultado positivo. “Yo estoy enguacada... y aproveché para grabar este video para decirle a ustedes, porque si no me ven en los Uveros, porque de salida el baile de los Uveros no va, para que sepan, ni el del 30 ni 31, tengo que esperar mis 14 días”, expresó Sandra.

Destacó que ella está bien, no ha perdido el olfato ni el paladar, solamente estuvo con la molestia de la sinusitis.