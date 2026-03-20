Show - 20/3/26 - 08:25 PM

La última publicación de Chuck Norris

Días antes de su muerte, el actor publicó un video con el texto: “Yo no envejezco, yo subo de nivel”.

 

Hollywood despidió este 20 de marzo a Chuck Norris, leyenda del cine de acción y las artes marciales.

El 10 de marzo, día en que cumplió 86 años, Norris publicó un video en el que se le veía entrenando al aire libre, intercambiando golpes con un compañero en una sesión de sparring.

La frase que acompañó su publicación se convirtió en su despedida simbólica. “Yo no envejezco, yo subo de nivel”, escribió en su cuenta de Instagram.

“¡Hoy cumplo 86! No hay nada como un poco de acción divertida en un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó el protagonista de Fuerza Delta. “Estoy agradecido por otro año, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar”.

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