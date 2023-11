Lanzó ‘Millonario’, tema inspirado en una relación fallida

El cantante panameño Miguel Melfi estrenó el miércoles su tema “Millonario”, inspirado en una relación fallida.

La canción, que está disponible en todas las plataformas digitales, surgió debido a una experiencia muy personal del ganador del “reality” turco El Poder del Amor.

“Hace un tiempo conocí a una chica que me gustaba mucho, pero sentía que yo no podía seguir su estilo de vida o complacer todos los gustos a los que estaba acostumbrada, era frustrante, pero a la vez fue algo que me hizo querer superarme, con el tiempo abrí los ojos y entendí que cuando se trata de regalarle algo a una persona lo mejor que puedes darle son cosas invaluables, que no se pueden comprar, como el tiempo, sinceridad, cariño, hasta una canción. Así fue como nació #millonario en un momento de desahogo, pero que me enseñó mucho”, dijo Miguel sobre este tema en su plataforma de Instagram.

“Millonario” registra más de 5 mil vistas en el canal de YouTube de Melfi, que cuenta con 70.6 K de suscriptores.

“Aunque no sea millonario quiero darte cosas que no se pueden comprar. Más caras que un auto de lujo, ropa cara o cualquier cosa que tu mente pueda imaginar, no sé qué tienen esos labios...”, reza parte de la letra del tema.

