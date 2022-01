Las redes la hicieron sentir muchas veces como 'una mala madre'

Leribeth Marie, madre de una de las hijas del artista panameño Aurelio Tamayo, habló del poder de las redes sociales y confesó que muchas veces la hicieron sentir como una mala madre.

Marie manifestó que son tantos los comentarios en las redes, sobre cómo criar a un niño, de que no hacer o no, hasta el punto que por qué duermes sin ellos.

Publicidad

"Las redes sociales tienen un poder increíble, ¡tanto! que muchas veces me sentí una mala madre. Te hostigan tanto para que tu bebé nazca por parto natural porque “tu cuerpo puede lograrlo” pero se han sentado a pensar cuantas capas de piel hay que abrir para que un bebé llegue a los brazos de su madre por cesárea”.

PUEDES LEER: Panamá, presente en los Premios Lo Nuestro 2022

Añadió: "Te meten en la cabeza que si le das fórmula a tu hijo eres una mala madre porque no fuiste capaz de dar teta. Pero se han sentado a pensar cuánto gasta una mamá que no puede o no quiere dar teta en fórmula por semana?".

Pero dejó claro que aprendió que no es lo dicen los demás lo que te hace buena madre, sino el tiempo que le dedicas a un hijo.

"Lo cierto es que, aprendí, porque si, YA APRENDÍ que ni el colecho, ni la teta, ni la fórmula, ni la cesárea, ni el parto, ni el chupete.... Ni la escuela, ni dejarlo en casa, NADA de eso nos hace una mejor madre. Saben que me hace LA MEJOR MAMÁ del mundo para mi pequeña Salo, entregarle MI AMOR INCONDICIONAL, amarla, comprenderla, respetarla y estar ahí cuando me necesita", dijo Marie.