Laura Campbell expone situación familiar, Franklyn desmiente video

Laura Campbell, tía de Franklyn Robinson expuso en redes un tema familiar, en el que afirma que su mamá, ahora que enfermó, vive en malas condiciones, en sus palabras, como si fuese una persona de calle.

En el video que compartió en redes, asegura que al llegar a Panamá de Estados Unidos e ir a la casa de su madre, sintió una tristeza en su corazón al ver las paredes con moho, hueco en el cielo raso y el gypsum a punto de colapsar.

Antes las declaraciones de Laura, Franklyn salió al paso, debido a que fue mencionado como uno de los nietos que la señora crió, y ahora no la ayudan. Con un recorrido por la casa, Robinson mostró los lugares que expuso su tía, en especial el cuarto de su abuela, demostrando que la situación no es para el drama que hizo la hermana de su madre.

"Como narra eso, eso es completamente falso, lo que busca es hacer maldad... Tía Laura esto es contigo, yo te quiero con todo mi corazón, pero eso de subir el video y decir cómo vive abuelita... No voy a seguir con el tema este, pero cuando alguien dice algo que no es cierto, hay que demostrarlo con evidencias", aseguró Franklyn, añadiendo que su tía hizo un video con saña.