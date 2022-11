Lula López acepta que tiene biopolímero en sus labios

Después de que los cibernautas le rellenaran su cuenta en las redes sociales preguntándole qué le pasó en sus labios, Lula López decidió romper el silencio y crear conciencia.

Mediante un video la expresentadora afirmó que tiene biopolímeros en sus labios, sustancia con la que vive desde hace muchos años, ya que no ha habido manera de retirarselo.

Publicidad

Esto sucedió cuando trabaja en televisión, el canal tenía canje con un salón de belleza, donde la ponían regia, pero un día le dijeron que realizarían procedimientos estéticos, les inyectarían biopolímeros en los labios, en el caso de ella para agrandarselos, y como, según le dijeron, era lo “top” en el momento, ella accedió.

“Me inyectaron biopolímero en la boca... al final ese biopolímero no reacción bien en mi cuerpo, en algunos momentos se me ven una bolitas en los labios, y no ha habido manera humana... ahora me toca vivir con eso y digo, yo me quiero y acepto tal como soy, acepto mis errores, para mi fue un error horrible, por eso yo les aconsejo chicas que tengan mucho cuidado antes de estar haciéndose vainas, inyectándose vainas en la cara, chicas tengan cuidado”, detalló López en el video que dejó en su cuenta de Tik Tok.

Contenido Premium: 0