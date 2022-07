Manda a hate a ejercitarse y dejar de normalizar los ataques

Marelissa Him se pregunta ¿cuándo fue que se normalizó el ataque, en redes sociales, a las caras del patio?

Según la presentadora de “Pasa palabra”, sabe que siempre los ataques van a existir, sus años de experiencia en la televisión se lo han demostrado, pero ya ella está cansada de normalizarlo. “En qué momento se normalizó que por ser figura pública uno tiene que aguantar el hate de la gente...”, detalló Marelissa.

Como consejo a los hate, los mandó a hacer ejercicios para ser más felices y cortar ese hate. "Yo me quedo pensando a veces cuando leo este hate... que ni me conocen y hatean, cómo son con su propio círculo... yo les juro que no es por intensidad, pero cuando ejercitas el cuerpo liberas, por eso siempre mando a ejercitarse, es una droga que me hace sentir automáticamente bien", afirmó la presentadora.

Para Marelissa nadie, ni siquiera las mascotas, deben aguantar los ataques de personas que solo buscan hacer daño sin motivo alguno, porque al cuestionarlo, su respuesta es “ay, no pensé que leyeras mi comentario”.

