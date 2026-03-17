'Margarito' perdió la vista; albergue en el que está necesita mucha ayuda

Eduardo Ramos, mejor conocido por interpretar a "Margarito" en el segmento “Los hermanos Camaño” de La Cáscara, no pasa por un buen momento, tras quedar completamente ciego y con problemas de salud, luego del derrame cerebral.

En marzo de 2023, se informó que sufrió un accidente cerebrovascular (derrame cerebral), además tenía un cuadro de desnutrición severa y presión arterial alta.

Ramos estuvo recluido varias semanas en el Hospital San Miguel Arcángel y con la ayuda del personal administrativo y del departamento de trabajo social, más un grupo de personas que de manera desinteresada le dieron la mano, ingresó al albergue El Taller del Maestro en La Chorrera.

El pastor Neftalí González, director de la Casa Hogar, habló con Crítica y reveló que ya no puede ver, está en silla de ruedas y necesita apoyo de las personas.

Detalla que aunque está estable, habla y no ha perdido la noción de las cosas, pero requiere los implementos necesarios para ser atendido a diario.

González indica que el albergue El Taller del Maestro en estos momentos necesita de insumos como pañales, toallitas húmedas, artículos de aseo personal, ropa de segunda mano, medicamentos para dolor de cabeza, cuerpo y estómago, artículos de limpieza y más.