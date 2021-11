Massiel Mas: 'Definitivamente que cada embarazo es totalmente diferente'

La presentadora panameña Massiel Mas compartió con sus seguidores su experiencia en este segundo embarazo, comentó que le ha dado de todo, ha tenido más acidez, le cuesta dormir y muchos otros “achaques”.

En su cuenta de Instagram y mostrando su barriga, Mas contó sobre cómo va con los síntomas de su embarazo, el cual según ella ha sido totalmente diferente al primero, al de David.

“No les miento que estas 31 semanas la panza me pesa como si ya tuviera las 40 semanas. Para las mamitas que en ocasiones me han preguntado qué tipo de "achaques" me ha dado. Al principio NADA, todo ha sido después del segundo trimestre”, dijo la comunicadora.

La famosa enumeró cada malestar que ha sentido: Esta panza me ha pesado más que con David Alberto, me ha dado más acidez, ya me cuesta dormir en una posición cómoda, he tenido más cambios de mood.

“Con este segundo embarazo he sufrido de estreñimiento, Pukachú se mueve todo el día, Todos estos síntomas a partir de los 6 meses y medio”, añadió.

Massiel, quien tendrá su segundo varón, manifestó que cada vez que piensa que falta poco para tener a su bebé en sus brazos se olvida de todo.

“Definitivamente que cada embarazo es totalmente diferente al otro, cuando pienso que muy pronto tendré en mis brazos a mi todo esto se me pasa”, expresó la también creadora de contenido.