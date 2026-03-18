Show - 18/3/26 - 10:15 AM

Matan a balazos a famoso músico que formó parte de Grupo Niche

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y no se reportan personas detenidas.

 

Por: Redacción / Web -

El conocido salsero Luder Quiñones, recordado en la industria como "Junior", fue asesinado, a los 52 años de edad. La noticia fue confirmada por el músico, Willy García, uno de los grandes exponentes de ese género musical. 

Según medios colombianos, "Junior" Quiñones fue asesinado por hombres armados que viajaban en una motocicleta. Detallan que el músico estaba arreglando su automóvil cuando fue agredido a balazos. 

Tras el ataque fue llevado a un hospital, pero minutos más tarde se confirmó su fallecimiento. 

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y no se reportan personas detenidas.

"Junior" Quiñones colaboró como timbalero y percusionista en distintas agrupaciones del género salsa como "La Orquesta La Octava Dimensión", "Grupo Niche", "La Suprema Corte", "Son de Cali" y "Proyecto Omega". 

 

Te puede interesar

Noruega pide 7 años de cárcel para hijo de la princesa por violación

Noruega pide 7 años de cárcel para hijo de la princesa por violación

 Marzo 18, 2026
Matan a balazos a famoso músico que formó parte de Grupo Niche

Matan a balazos a famoso músico que formó parte de Grupo Niche

 Marzo 18, 2026
Actriz que lo hizo con mil manes podría ir a prisión por hacer acto sexual

Actriz que lo hizo con mil manes podría ir a prisión por hacer acto sexual

 Marzo 18, 2026
Yoani Ben reta a Marlon Polo a sacar su pruebas

Yoani Ben reta a Marlon Polo a sacar su pruebas

 Marzo 18, 2026
Jhonathan Chávez: ‘Dios abre puertas que parecían imposibles’

Jhonathan Chávez: ‘Dios abre puertas que parecían imposibles’

Marzo 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022
Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea