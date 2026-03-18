Matan a balazos a famoso músico que formó parte de Grupo Niche

El conocido salsero Luder Quiñones, recordado en la industria como "Junior", fue asesinado, a los 52 años de edad. La noticia fue confirmada por el músico, Willy García, uno de los grandes exponentes de ese género musical.

Según medios colombianos, "Junior" Quiñones fue asesinado por hombres armados que viajaban en una motocicleta. Detallan que el músico estaba arreglando su automóvil cuando fue agredido a balazos.

Tras el ataque fue llevado a un hospital, pero minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y no se reportan personas detenidas.

"Junior" Quiñones colaboró como timbalero y percusionista en distintas agrupaciones del género salsa como "La Orquesta La Octava Dimensión", "Grupo Niche", "La Suprema Corte", "Son de Cali" y "Proyecto Omega".